Страховщики включились в урегулирование убытков из-за наводнения в Оренбуржье. Обзор

Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Страховщики включились в процесс урегулирования убытков в связи с наводнением, вызванным прорывом дамбы в Орске, сообщают страховые компании. О наличии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) сообщила компания "СОГАЗ". Страховщики Сбербанка, а также "Росгосстрах" и "Ингосстрах" сообщили о введении упрощенного порядка выплат компенсаций. Помощь аграриям региона в урегулировании убытков предложил "Национальный союз агростраховщиков" (НСА).

Согласно последним данным, паводковые воды в Оренбургской области затопили 10,2 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков, в регионе введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку, сообщила пресс-служба главы региона в воскресенье. С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них более 1 тыс. человек направлены в пункты временного размещения. В результате подтоплений нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах, для восстановления энергоснабжения задействовано 39 аварийных бригад. Самая тяжелая ситуация из-за затопления сложилась в Орске.

По оценке Минстроя РФ, приведенной в телеэфире "Первого телеканала", ущерб от наводнения в Оренбургской области уже составляет порядка 21 млрд рублей.

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в воскресенье приняло решение приостановить работу нефтеперерабатывающего завода в Орске в связи с подъемом воды. "В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", - пояснил представитель компании журналистам.

Договор ОСОПО с "СОГАЗом"

Гражданская ответственность администрации города Орска, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, была застрахована СК "СОГАЗ" по договору обязательного страхования владельца опасного объекта за ущерб жизни, здоровью и имуществу (ОСОПО).

""СОГАЗ" подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем", - говорится в сообщении страховщика. Компания будет готова осуществить страховые выплаты "после получения необходимых документов".

Согласно закону об ОСОПО, размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физических лиц составляет до 750 тыс. рублей, юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер страховой выплаты определяется в соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного имуществу.

Также по закону возмещается вред, причиненный в результате нарушения условий жизнедеятельности (в том числе вынужденного переселения), в размере до 350 тыс. рублей. В случае гибели человека размер выплаты составляет 3 млн рублей, которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии - близким родственникам погибшего.

Самые высокие страховые суммы выплат установлены законом об ОСОПО для гидротехнических сооружений, при этом действует шкала лимитов для объектов в зависимости от расчета количества людей, которые могут пострадать при наступлении страхового события. В частности, максимальный лимит в 9,75 млрд рублей определен по договору ОСОПО, если максимально возможное количество потерпевших от аварии на опасном объекте превышает 3 тыс. человек, 1,5 млрд рублей - если происшествие угрожает от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек. Общие страховые выплаты по договору ОСОПО ограничены пределами страховой суммы.

Закон об ОСОПО в первую очередь направлен на обеспечение защиты жизни и здоровья людей, лимиты возмещения по имущественным линиям по этому закону не слишком высокие. Выплат вряд ли будет достаточно для восстановления сильно пострадавших от воды домов.

Вместе с тем для защиты жилья от рисков ЧС в России в 2018 году был принят другой федеральный закон - о добровольном страховании жилья от рисков ЧС. Закон не действует, поскольку он может работать только при условии принятия регионами собственных программ страхования жилья от ЧС.

"В стране ни одна такая региональная программа пока не принята", - напомнил журналистам глава "Национальной страховой информационной системы" (НСИС, 100%-ная "дочка" ЦБ) Николай Галушин в прошлую пятницу. Он добавил, что с 1 апреля этого года НСИС начинает формировать общероссийскую базу и накапливать данные по договорам добровольного страхования жилья, "исторических данных по этой лини страхования нет".

Как сообщалось, по инициативе комитета Госдумы по финансовому рынку недавно начато обсуждение ряда законодательных изменений, которые смогут запустить бездействующий закон о страховании жилья от ЧС. Депутаты подготовили поправки, которые предполагают вменение в обязанность для властей регионов разработку и принятие территориальных программ страхования жилья. При этом для страховщиков и самих жителей присоединение к таким программам останется добровольным, как это и сегодня предусмотрено законом о страховании жилья от ЧС.

Упрощенный порядок выплат

Для жителей, чье имущество было застраховано в АО "СОГАЗ" по добровольным видам страхования (в том числе договорам автокаско, страхования жилья и другим), "компания упростила порядок урегулирования и будет осуществлять выплаты при предоставлении минимального пакета документов", сообщила пресс-служба страховщика.

В "Росгосстрахе" "Интерфаксу" рассказали, что вводят упрощенный порядок урегулирования убытков для клиентов из Оренбуржья. "Заявления об убытках к нам уже начали поступать", - отметили в компании.

В "Ингосстрах" уже поступило более 10 обращений от клиентов, чье имущество пострадало из-за подтопления в результате прорыва дамбы в Орске. Предварительная сумма ущерба по ним составляет более 20 млн рублей, сообщил страховщик. "В рамках упрощенного урегулирования убытков клиенты могут не предоставлять в "Ингосстрах" справки из компетентных органов - сотрудники компании соберут справки самостоятельно", - говорится в пресс-релизе компании.

Решение об упрощенном порядке рассмотрения заявлений на выплаты по добровольным договорам страхования принято страховщиками Сбербанка. Сам Сбербанк проинформировал о готовности оказать помощь в реструктуризации кредитов для пострадавших.

В связи с паводковым ЧС в Оренбургской области "Национальный союз агростраховщиков" направил в Минсельхоз региона обращение "о готовности содействовать оперативному урегулированию убытков аграриев, союзом открыта специальная "горячая линия"", сказал "Интерфаксу" президент НСА Корней Биждов.

"Сейчас в Оренбургской области тремя страховыми компаниями - членами НСА застраховано 44,2 тыс. га озимых посевов, в том числе 8,6 тыс. га по программе ЧС. В 2023 году оренбургские аграрии получили от страховщиков НСА 135,4 млн рублей страховых выплат за гибель урожая, включая 32,3 млн рублей по программе ЧС", - привел данные глава НСА.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в телеэфире привел данные, согласно которым в городе Орске свыше 2 тыс. человек эвакуировано, эвакуация продолжается. "Если говорить об области, эвакуировано более 6 тыс. человек, подтапливается ряд населенных пунктов вблизи реки Урал", - сказал он.

СМИ со ссылкой на прогноз Росгидромета отмечают, что уровень воды в реках вернется к норме 25 апреля, еще ожидаются дожди.