В Орске 12 из 19 промпредприятий не затронуты паводком и работают

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Большинство промышленных предприятий охваченного паводком оренбургского Орска работают штатно, сообщил региональный Минпромэнерго.

"Из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге Минпромэнерго Оренбургской области, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По обычному графику работают Механический завод, Орский машзавод, "Уралмаш - Горное оборудование", Орский завод металлоконструкций. ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Комбинат Южуралникель" приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий.

Есть угроза подтопления Орского вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти. "На Орском щебеночном заводе и в Орском карьероуправлении подтоплены днища карьеров, что является естественным, вода систематически откачивается", - говорится в сообщении.

"В Минпромэнерго области работает штаб по взаимодействию с предприятиями, налажена координация с Минпромторгом и Минэнерго России. Руководителям предприятий рекомендовано предоставить персоналу дополнительные оплачиваемые дни для решения бытовых вопросов, оказать материальную поддержку сотрудникам, пострадавшим от паводка", - говорится в сообщении.

В АО "Ормет"( входит в "Русскую медную компанию") "Интерфаксу" сообщили, что ЧС не повлияла на бизнес-процессы.

"Производственные мощности "Ормет" расположены в трех районах Оренбургской области - Новоорском, Адамовском и Домбаровском, все они работают в штатном режиме. Доставка людей на работу служебным транспортом также проходит без сбоев. В зоне затопления оказались 40 работников предприятия, всем им оказано содействие по эвакуации и размещению на время угрозы затопления, они не находятся в пунктах временного размещения", - сказали на предприятии в ответ на запрос "Интерфакса".

В ООО "Уралмаш - Горное оборудование", выкупившем площадку обанкротившегося орского машиностроительного концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ", "Интерфаксу " сообщили, что "завод работает в штатном режиме, он не попал в зону подтопления".

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за 100 лет паводком. В регионе объявлена ЧС федерального уровня.