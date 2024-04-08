Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В Орске 12 из 19 промпредприятий не затронуты паводком и работают

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Большинство промышленных предприятий охваченного паводком оренбургского Орска работают штатно, сообщил региональный Минпромэнерго.

"Из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге Минпромэнерго Оренбургской области, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По обычному графику работают Механический завод, Орский машзавод, "Уралмаш - Горное оборудование", Орский завод металлоконструкций. ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Комбинат Южуралникель" приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий.

Есть угроза подтопления Орского вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти. "На Орском щебеночном заводе и в Орском карьероуправлении подтоплены днища карьеров, что является естественным, вода систематически откачивается", - говорится в сообщении.

"В Минпромэнерго области работает штаб по взаимодействию с предприятиями, налажена координация с Минпромторгом и Минэнерго России. Руководителям предприятий рекомендовано предоставить персоналу дополнительные оплачиваемые дни для решения бытовых вопросов, оказать материальную поддержку сотрудникам, пострадавшим от паводка", - говорится в сообщении.

В АО "Ормет"( входит в "Русскую медную компанию") "Интерфаксу" сообщили, что ЧС не повлияла на бизнес-процессы.

"Производственные мощности "Ормет" расположены в трех районах Оренбургской области - Новоорском, Адамовском и Домбаровском, все они работают в штатном режиме. Доставка людей на работу служебным транспортом также проходит без сбоев. В зоне затопления оказались 40 работников предприятия, всем им оказано содействие по эвакуации и размещению на время угрозы затопления, они не находятся в пунктах временного размещения", - сказали на предприятии в ответ на запрос "Интерфакса".

В ООО "Уралмаш - Горное оборудование", выкупившем площадку обанкротившегося орского машиностроительного концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ", "Интерфаксу " сообщили, что "завод работает в штатном режиме, он не попал в зону подтопления".

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за 100 лет паводком. В регионе объявлена ЧС федерального уровня.

Наводнение в Орске

10
Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Урал Оренбургская область Орский машзавод Ормет Уралмаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Режим ЧС объявлен в Тюменской области из-за паводка

Паводок в России

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга с утра вырос еще на 21 см

Более 6,5 тыс. га охвачены огнем в четырех российских регионах

Более 6,5 тыс. га охвачены огнем в четырех российских регионах

Российская космическая миссия на Венеру запланирована на 2031 год

Паводок в России

Оренбуржцев предупредили о возможном затоплении городского водозабора

Оренбуржцев предупредили о возможном затоплении городского водозабора
Паводок в России

МЧС сообщило о риске попадания в зону затопления в Оренбуржье еще 6 тыс. домов

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования
Паводок в России

Ряд районов Оренбурга и пригорода окажутся в зоне подтопления при пике паводка

Ряд районов Оренбурга и пригорода окажутся в зоне подтопления при пике паводка
Паводок в России

Большая вода ушла из большинства подтопленных сел Челябинской области

Паводок в России

Мэрия Оренбурга назвала критической ситуацию в поймах Урала и Сакмары

Мэрия Оренбурга назвала критической ситуацию в поймах Урала и Сакмары
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });