Цены на золото обновили рекорд, превысив $2360 за унцию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают расти в понедельник, обновив исторический максимум уже в 14-й раз с начала года.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 13:46 по московскому времени выросли на 0,7% - до $2361,7 за унцию. С начала года драгметалл прибавил примерно 12%.

Ралли на рынке золота оказалось "более быстрым и сильным, чем наши позитивные прогнозы", написали аналитики UBS под руководством Джованни Стауново. В результате они повысили прогноз на июнь на $250, до $2300 за унцию, на конец года - также на $250, до $2500 за унцию.

По их мнению, новый виток роста цен ожидается после первого снижения процентной ставки Федрезерва, поскольку это спровоцирует покупки драгметалла биржевыми фондами.

Аналитики Citi также повысили свой прогноз на ближайшие три месяца на 9%, до $2400 за унцию. Во втором полугодии 2024 года цены могут составить около $2500 за унцию, отметили эксперты.