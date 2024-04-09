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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

Власти Гонконга изъяли 146 кг золота, замаскированного под запчасти

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Гонконга пресекли попытку вывезти крупную партию золота под видом деталей от воздушных компрессоров, пишет CNBC со ссылкой на заявление таможни.

Около 146 кг драгметалла на общую сумму $10,7 млн было переплавлено в форму различных деталей, которые затем были покрашены серебристой краской. Груз был изъят на борту самолета в ходе проверки в конце марта.

В ходе расследования полиция задержала 31-летнего подозреваемого. Он был отпущен под залог, расследование продолжается. Мужчине грозит штраф на сумму до $2 млн и до семи лет тюрьмы.

По словам представителя таможни, драгметалл планировалось перевезти в Японию. Маскировка была нужна для того, чтобы избежать уплаты пошлины на импорт, составляющей порядка 10%.

Золото резко подорожало с начала года на фоне геополитической неопределенности, ожиданий снижения процентных ставок и спроса со стороны центробанков мира. По итогам торгов в понедельник июньские фьючерсы на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум, закрывшись на отметке $2351 за тройскую унцию.

Гонконг
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