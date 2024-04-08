Российская "дочка" Mastercard в 2023 г. заплатила windfall tax в размере 56 млн руб.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Mastercard в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 56,02 млн руб., говорится в отчетности компании.

Windfall tax учтен в составе оценочных обязательств, которые в 2023 году составили 75,9 млн руб.

Российская "дочка" Visa заплатила налог на сверхприбыль в размере 13,52 млн руб., говорится в отчетности ООО "Виза". Налог также учтен в составе оценочных обязательств.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог надо было уплатить до 28 января 2024 года (его сумма исчислялась налогоплательщиками самостоятельно). При этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Чистая прибыль ООО "Мастеркард" в 2023 году составила 5,3 млрд руб. по сравнению с убытком в 1,9 млрд руб. в 2022 году. Прочие доходы снизились на 25% и составили 9,1 млрд руб. (12,1 млрд руб. в 2022 году), прочие расходы снизились почти в 5,5 раза - до 2,7 млрд руб. (14,7 млрд руб. в 2022 году). Основная часть и доходов, и расходов приходится на курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях.

Оказание клиринговых услуг и услуг шифрования ранее были основным видом работы ООО "Мастеркард". Их остановка в 2022 году поставила под вопрос возможность дальнейшей работы компании. При этом на конец 2023 года материнская компания не приняла решение о ликвидации или сдачи лицензии, говорится в отчете.

ООО "Виза" в 2023 году получило убыток в размере 20,8 млн руб. против убытка в 120,6 млн руб. в 2022 году. Прочие доходы снизились в 2,5 раза - до 341 млн руб. по сравнению с 858,8 млн руб. в 2022 году. Прочие расходы сократились до 175,7 млн руб. против 1,1 млрд руб. в 2022 году. Основная часть доходов и расходов приходится на курсовые разницы по пересчету активов и обязательств, выраженных и подлежащих к оплате в иностранной валюте.

Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за военной операции РФ на Украине. Внутри РФ карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.