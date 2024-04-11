"Совкомбанк лизинг" заплатил windfall tax в размере 0,1 млрд рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Совкомбанк лизинг" в 2023 году заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 102 млн рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

"Руководство группы пришло к выводу, что отдельные компании группы являются плательщиками данного налога. Группа воспользовалась возможностью снижения суммы налога за счет внесения обеспечительного платежа", - отмечается в отчете.

Расходы "Совкомбанк лизинга" по налогу на прибыль в 2023 году выросли на 41% - до 580,7 млн рублей.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог надо было уплатить до 28 января 2024 года. При этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Чистая прибыль "Совкомбанк лизинга" по МСФО в 2023 году выросла на 7% - до 1,75 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до резервов в 2023 году увеличились на 31% - до 3,6 млрд рублей, после резервов - на 23% - до 3,3 млрд рублей.

Активы компании на 31 декабря 2023 года достигли 71,6 млрд рублей, увеличившись за год вдвое с 36,2 млрд рублей по итогам 2022 года. Основной рост обеспечен увеличением чистых инвестиций в лизинг и операций обратной аренды - они выросли тоже в два раза - до 63,6 млрд рублей.

"Совкомбанк лизинг" в декабре 2023 года получил от материнского банка вклад в имущество в размере 0,5 млрд рублей, отмечается в отчете.