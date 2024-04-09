Wells Fargo повысил прогноз для индекса S&P 500 до 5535 пунктов к концу 2024 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики банка Wells Fargo резко повысили прогноз для фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец 2024 года, до 5535 с 4625 пунктов, на фоне оптимизма по поводу технологий искусственного интеллекта и ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

S&P 500 завершил торги понедельника на отметке 5202 пункта, с начала года увеличившись на 9%. Новый прогноз предусматривает его подъем еще на 6%.

Это лучший прогноз среди ведущих банков и финансовых компаний, отмечает MarketWatch. В частности, экономисты Oppenheimer Asset Management и Societe Generale ожидают, что индикатор составит 5500 пунктов.

"По нашему мнению, "бычий" рынок, популярность искусственного интеллекта и концентрация индекса отвлекли внимание инвесторов от традиционных оценок стоимости акций в сторону долгосрочного роста", - написали аналитики Wells Fargo Крис Харви и Гэри Либовиц.