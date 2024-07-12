Wells Fargo во II квартале получил выручку и чистую прибыль выше прогнозов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. во втором квартале 2024 года увеличил выручку, которая превзошла прогнозы рынка, как и чистая прибыль.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила $4,91 млрд, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $4,94 млрд, или $1,25 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $20,69 млрд с $20,53 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,29 на акцию при выручке в $20,29 млрд.

Чистый процентный доход (NII) в прошлом квартале сократился на 9% - до $11,92 млрд, непроцентные доходы увеличились на 19%, до $8,77 млрд. Эксперты прогнозировали первый показатель на уровне $12,12 млрд.

Отчисления на покрытие возможных кредитных убытков составили $1,24 млрд против $1,71 млрд годом ранее.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец июня составлял 11% по сравнению с 10,7% год назад.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале снизилась на 5%, до $9,01 млрд. Доход от ипотечного кредитования уменьшился на 3%, потребительского кредитования - на 4%, автокредитования - на 25%. Выручка в сегменте кредитных карт почти не изменилась.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций уменьшило выручку на 7%, до $3,12 млрд.

Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 4%, до $4,84 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 8%, до $1,23 млрд, операций с акциями - на 41%, до $558 млн.

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе активами состоятельных клиентов, нарастило выручку на 6%, до $3,86 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка повысился на 10%, до $2,2 трлн.

Во втором квартале Wells Fargo выкупил собственные акции на общую сумму $6,1 млрд.

Банк рассчитывает в этом месяце повысить квартальные дивиденды на 14%.

Акции Wells Fargo снижаются в цене на 5,7% в ходе предварительных торгов в пятницу.