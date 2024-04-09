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"Дочка" PepsiCo в РФ в 2023 году нарастила чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo Inc. в РФ, в 2023 году получила чистую прибыль в 8,825 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году (3,36 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Выручка увеличилась на 10% до 128,863 млрд рублей со 117,17 млрд рублей. Это самые высокие темпы роста за последние годы.

Валовая прибыль повысилась до 40,892 млрд рублей с 34,515 млрд рублей год назад, прибыль от продаж – до 11,309 млрд рублей с 7,534 млрд рублей соответственно.

Еще одна "дочка" PepsiCo – "ПепсиКо Холдингс" (производство безалкогольных напитков) снизила чистую прибыль до 34,578 млрд рублей с 36,79 млрд рублей годом ранее, но показала высокие темпы роста выручки – на 12,1% до 209,183 млрд рублей против 186,556 млрд рублей в 2022 году.

Прибыль от продаж компании повысилась до 45,081 млрд рублей с 44,993 млрд рублей, валовая прибыль – до 99,4 млрд рублей против 93,579 млрд рублей.

В начале марта 2022 года PepsiCo заявила, что решила приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность . Вместе с тем продажа молочной продукции, а также продуктов питания для детей компания продолжила.

В сентябре, после того как закончились концентраты, компания прекратила выпуск напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Ассортимент продукции расширился за счет выпуска собственной продукции под брендами "Русский дар", "Фрустайл", "Эвервесс" и др..

PepsiCo договорилась о покупке компании "Вимм-Билль-Данн" (производство молочной продукции, безалкогольных напитков и соков) в декабре 2010 года, оценив ее в $5,8 млрд. Сделка закрылась в сентябре 2011 года.

Продолжает работать в РФ и еще одна "дочка" компании – ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (производство чипсов из картофеля и кукурузной муки, сухариков). Ее выручка в 2023 году составила 6,8 млрд рублей против 6,1 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль снизилась до 135,39 млн рублей с 278,76 млн рублей в 2022 году. Прибыль от продаж выросла до 630,2 млн рублей с 401,3 млн рублей соответственно.

Вимм-Билль-Данн PepsiCo
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