PepsiCo увеличила чистую прибыль во II финквартале на 12%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 12%, выручку - менее чем на 1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 15 июня, составила $3,08 млрд, или $2,23 в расчете на акцию, по сравнению с $2,75 млрд, или $1,99 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,28 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,16 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo увеличилась до $22,5 млрд с $22,32 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $22,6 млрд.

Органический рост выручки в минувшем квартале составил 1,9%.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, уменьшилась на 0,5%, подразделения по выпуску напитков - увеличилась на 0,8%, подразделения Quaker Foods - упала на 18%.

Доход от операций в Латинской Америке повысился на 7%, в Европе - на 2,5%, в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию - на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - снизился на 2%.

Согласно прогнозу PepsiCo, темпы органического роста выручки в текущем фингоду составят "около 4%". Ранее ожидалось, что повышение составит "не менее 4%".

Компания по-прежнему ожидает, что ее годовая скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится "не менее чем на 8%".

PepsiCo планирует вернуть акционерам $8,2 млрд в этом фингоду, в том числе $7,2 млрд за счет дивидендных выплат и $1 млрд за счет обратного выкупа акций.

Бумаги PepsiCo теряют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 3,7%.