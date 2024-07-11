Поиск

PepsiCo увеличила чистую прибыль во II финквартале на 12%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 12%, выручку - менее чем на 1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 15 июня, составила $3,08 млрд, или $2,23 в расчете на акцию, по сравнению с $2,75 млрд, или $1,99 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,28 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,16 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo увеличилась до $22,5 млрд с $22,32 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $22,6 млрд.

Органический рост выручки в минувшем квартале составил 1,9%.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, уменьшилась на 0,5%, подразделения по выпуску напитков - увеличилась на 0,8%, подразделения Quaker Foods - упала на 18%.

Доход от операций в Латинской Америке повысился на 7%, в Европе - на 2,5%, в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию - на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - снизился на 2%.

Согласно прогнозу PepsiCo, темпы органического роста выручки в текущем фингоду составят "около 4%". Ранее ожидалось, что повышение составит "не менее 4%".

Компания по-прежнему ожидает, что ее годовая скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится "не менее чем на 8%".

PepsiCo планирует вернуть акционерам $8,2 млрд в этом фингоду, в том числе $7,2 млрд за счет дивидендных выплат и $1 млрд за счет обратного выкупа акций.

Бумаги PepsiCo теряют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 3,7%.

PepsiCo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на прогнозах МЭА

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на прогнозах МЭА

РФ забрала в госуправление локальные активы компании Silgan Holdings

ЦБ РФ в 2025 году введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска

ЦБ РФ в 2025 году введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска

Минстрой создаст цифровой реестр сведений по лифтам

Минстрой создаст цифровой реестр сведений по лифтам

Владельцам российских бумаг рекомендовали вывести их из Казахстана

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Brent подорожала до $85,77 за баррель

Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });