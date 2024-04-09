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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $88,55/барр.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87/барр. до $88,55/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год повышен с $84,8/барр. до $86,98/барр.

Минэнерго США ожидает, что средняя цена Brent во втором квартале будет находится на уровне около $90/барр. Аналитики ведомства видят ее на таком уровне на фоне сокращения мировых нефтяных запасов, а также сохраняющихся геополитических рисков.

По оценке EIA, в марте средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $85/барр., что на $2 больше, чем в феврале. Рост нефтяных котировок фиксируется третий месяц подряд.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время давление на цены оказывает обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе обстрелы коммерческих судов, следующих транзитом через Красное море. Дополнительно воздействие на нефтяные котировки оказало продление добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+ в канун высокого сезона спроса на нефть.

США
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