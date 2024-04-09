США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2024 год на 20 тысяч баррелей в сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2024 год с 13,19 млн б/с до 13,21 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогнозный показатель на 290 тыс. б/с превышает результат 2023 года - 12,92 млн б/с, который стал новым рекордом добычи нефти в Соединенных Штатах. Предыдущий был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также повысило оценку нефтепроизводства в 2025 году - с 13,65 млн б/с до 13,72 млн б/с. Данная оценка более чем на 0,5 млн б/с больше прогнозного показателя на текущий год.