Минэнерго США резко повысило прогноз глобального спроса на нефть в 2024-25 годах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США существенно, почти на 0,8 млн баррелей в сутки, увеличило оценку потребления нефти в мире в 2022 году, за счет чего выросли оценки 2023-2025 годов, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Так, теперь, по оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть составил 101,96 млн б/с (мартовская оценка - 101 млн б/с), в 2024 году - 102,91 млн б/с (ранее - 102,43 млн б/с), в 2025 году - 104,26 млн б/с (в марте прогнозировалось 103,81 млн б/с).

Так, теперь, по оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть составил 101,96 млн б/с (мартовская оценка - 101 млн б/с), в 2024 году - 102,91 млн Как говорится в отчете, оценка потребления жидких углеводородов (нефти) в 2022 году была повышена за счет стран, не входящих в ОЭСР.

Теперь, по оценке EIA, потребление нефти в мире в 2023 году увеличилось к 2022 году на 2 млн б/с, и это на 1 млн б/с выше мартовской оценки.

Оценки спроса в 2024 и 2025 годах превышают предыдущие прогнозы на 450 тыс. б/с в оба года.

При этом, прогноз роста спроса на ЖУВ в 2024 году оказался меньше, чем в предыдущем отчете. Если в марте EIA считала, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,4 млн б/с, то сейчас - на 0,95 млн б/с. А вот прогноз темпа роста спроса в 2025 году практически не поменялся и составляет 1,35 млн б/с.

В то же время EIA повысило прогноз роста производства нефти в мире в 2024 году почти на 0,5 млн б/с - до 0,8 млн б/с, до 102,65 млн б/с, при этом оценка роста спроса в 2025 году осталась неизменной - на 2 млн б/с. Теперь ожидается, что в 2025 году производство нефти в мире составит 104,6 млн б/с (предыдущий прогноз - 104,17 млн б/с).

"Мы ожидаем, что мировое производство жидких углеводородов вырастет более, чем на 0,8 млн б/с в 2024 году, замедлившись по сравнению с увеличением на 1,8 млн б/с в 2023 году, поскольку добровольное сокращение добычи ОПЕК+ будет компенсировано предложением роста за пределами ОПЕК+. Хотя прогнозируемая добыча нефти ОПЕК+ в 2024 году снизится на 0,9 млн б/с по сравнению с прошлым годом, добыча за пределами ОПЕК+ увеличится на 1,8 млн б/с во главе с США, Гайаной, Бразилией и Канадой", - говорится в отчете.

По оценке EIA, во II квартале 2024 года из-за неизменного производства и роста потребления коммерческие запасы нефти в мире снизятся на 0,9 млн б/с, что окажет повышательное давление на цены, которые составят в среднем $90 за баррель во II квартале, что на $2 за баррель выше, чем ведомство ожидало месяц назад.

"Мы прогнозируем, что запасы нефти начнут расти в 2025 году, поскольку мы предполагаем, что добыча ОПЕК+ увеличится, когда истечет срок сокращения поставок ОПЕК+. Мы ожидаем, что мировые запасы нефти увеличатся в среднем на 0,4 млн б/с в 2025 году, что, как мы ожидаем, окажет понижательное давление на цены", - говорится в отчете.