Дума обсуждает возможность налоговых вычетов компаниям РФ на покрытие расходов при IPO

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госдума обсуждает ряд налоговых льгот как для российских компаний, которые проводят размещение на бирже, так и для инвесторов в эти ценные бумаги, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе отчета ЦБ в парламенте.

"С нашей точки зрения, необходимо освободить (от налогов - ИФ) доход от реализации акций, приобретенных в ходе публичного размещения на бирже, если происходит продажа этих акций через год. Освободить дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенные через ИИС", - сказал он.

Сейчас, по общему правилу, инвестор не платит налог на доход с продажи ценных бумаг, если он владел ими три года или более. Дивиденды, полученные от акций, и доход по купонам от облигаций, приобретенных на ИИС, облагаются налогом на прибыль.

"Необходимо стимулировать компании с тем, чтобы они выходили на этот рынок. Первое направления я назвал - надо дать стимулы для тех, кто приобретает акции размещаемых компаний, а второе направление - это дать возможность применить налоговый вычет для компаний, которые размещают свои акции, для того, чтобы покрыть затраты, связанные с проведением размещения на бирже своих акций", - добавил депутат.

Он отметил, что проведение размещения на бирже - явление капиталоемкое, и компаниям надо дать возможность закрыть свои затраты с помощью налогового вычета.