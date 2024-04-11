Минфин прорабатывает идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ прорабатывает предложение по освобождению от НДФЛ дивидендов на акции российских компаний, приобретенные на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

"Мы этот вопрос прорабатываем. В целом по дивидендам у Минфина всегда был единый подход по налогообложению. Мы сейчас с коллегами из налогового блока этот вопрос еще раз обсуждаем", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос об отношении Минфина к идее освобождения от НДФЛ дивидендов на акции, купленные через ИИС.

Он добавил, что Минфин вместе ЦБ также обсуждает вопрос стимулирования выхода компаний на биржу. "Мы обсуждаем сейчас комплекс мер, связанных с IPO. Мы вместе с Центральным банком этим вопросом занимаемся, что нужно и как работают практики. С IPO сейчас на самом деле есть ряд моментов, как вообще в целом размещение происходит, принципы аллокации как происходят, ценообразование IPO, ну и также стимулирование компаний к выходу на IPO. Мы все эти вопросы в комплексе отрабатываем", - сказал замминистра.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в среду предложил ввести налоговые льготы для инвесторов и компаний, которые выходят на биржу. В их числе - вычет для компаний на покрытие расходов при проведении IPO и освобождение от НДФЛ дивидендов по акциям российских эмитентов, приобретенных через ИИС.