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Delta Air вернулась к прибыли в I квартале

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, получила чистую прибыль и нарастила выручку в первом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль перевозчика в январе-марте составила $37 млн, или 6 центов в расчете на акцию, против убытка в $363 млн, или 57 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 45 центов на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 36 центов.

Выручка Delta Air в минувшем квартале повысилась на 7,8% в годовом выражении и составила $13,75 млрд, превзойдя консенсус-прогноз на уровне $12,52 млрд.

В сегменте пассажирских перевозок выручка увеличилась на 6,9%, тогда как в остальных сегментах показатель повысился на 14%.

Загруженность рейсов выросла до 83% с 81% при прогнозе аналитиков на уровне 81,7%.

Компания подтвердила годовые прогнозы. Она рассчитывает увеличить выручку на 5-7%, получить прибыль в размере $6-7 на акцию и добиться показателя свободного денежного потока в размере $3-4 млрд.

С начала года капитализация Delta Air выросла на 17,6%, до $30,2 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 9,2% за этот период.

США Delta Air
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