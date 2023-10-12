Delta Air увеличила квартальную прибыль на 59%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний в США, резко нарастила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

Чистая прибыль перевозчика в июле-сентябре подскочила до $1,11 млрд, или $1,72 в расчете на акцию, с $695 млн, или $1,08 на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до $2,03 с $1,51 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,95 на акцию.

Выручка Delta Air тем временем поднялась на 10,8% в годовом выражении, до $15,49 млрд. Скорректированная выручка повысилась на 13%, до $14,55 млрд, совпав с прогнозом.

Выручка внутреннего подразделения увеличилась на 6%, международного - подскочила на 35%. Загруженность рейсов повысилась до 88% с 87% при прогнозе экспертов на уровне 86,4%.

В четвертом квартале компания ожидает рост выручки на 20% вместо предыдущего прогноза в 17-20%. Прогноз авиакомпании для чистой прибыли в расчете на акцию предусматривает $6-6,25 вместо $6-7.

С начала 2023 года капитализация Delta Air увеличилась на 9,5%, до $23 млрд, в то время как индекс S&P 500 за этот период вырос на 14%.