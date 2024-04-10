Глава RWE допустил, что германская промышленность не восстановится после энергокризиса

Выведенная из эксплуатации АЭС Изар в Баварии Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Промышленность Германии может в полной мере не восстановиться до уровней, наблюдавшихся до энергетического кризиса, из-за высоких цен на импортируемый сжиженный природный газ (СПГ), полагает главный исполнительный директор германской энергетической компании RWE Маркус Креббер.

"Цены на газ в континентальной Европе, и в особенности в Германии, сейчас структурно выше, потому что в конечном счете мы зависим от импорта СПГ, - сказал он в интервью Financial Times. - Германская промышленность находится в невыгодном положении".

Цены на газ в Европе упали примерно на 90% с пиковых уровней, наблюдавшихся в 2022 году, однако остаются примерно на две трети выше, чем в 2019 году, пишет FT со ссылкой на данные агентства Argus.

Креббер раскритиковал решение правительства Ангелы Меркель отказаться от ядерной энергетики, принятое в 2011 году, без поиска альтернативы российскому газу.

"Когда вы точно знаете, от чего хотите отказаться, нужно немедленно начинать думать о внедрении новых технологий", - отметил он.

Аналитики с пессимизмом оценивают перспективы экономики Германии, крупнейшей в Европе. По оценке пятерки ведущих исследовательских институтов ФРГ, ВВП страны в 2024 году вырастет всего на 0,1% из-за сокращения экспорта и слабого внутреннего спроса. В 2023 году германская экономика сократилась на 0,3%.

По данным S&P Global Commodity Insights, спрос на природный газ в промышленном секторе Европы упал на 24% в 2023 году по сравнению с 2019 годом. Эксперты компании полагают, что порядка 6-10% европейского спроса будет потеряно безвозвратно из-за разрушения спроса.

В то же время в США проводится последовательная и комплексная политика в сфере стимулирования возврата производственных мощностей в страну, заявил Креббер. "У Европы есть те же намерения, но пока нет правильных мер", - добавил он.

Как показал опрос, проведенный немецкой Торгово-промышленной палатой в прошлом сентябре, 43% крупных промышленных компаний планируют вывести бизнес за пределы Германии, причем США являются приоритетным направлением. В прошлом году германские компании анонсировали инвестиции в проекты в США в размере $15,7 млрд против $8,2 млрд годом ранее, по данным fDi Markets.