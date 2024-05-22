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Бундесбанк ожидает роста ВВП Германии во II квартале

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Центробанк Германии ожидает роста экономики страны в апреле-июне по итогам второго квартала подряд после падения в конце 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В январе-марте 2024 года ВВП страны увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным расчетам статуправления Destatis. В октябре-декабре 2023 года экономика упала на 0,5%.

"Экономика, вероятно, снова немного увеличится во втором квартале", - прогнозирует Бундесбанк.

Активность в секторе услуг, скорее всего, продолжала усиливаться благодаря росту доходов домохозяйств и потребительских расходов.

"Рост располагаемых доходов домохозяйств, вероятно, возьмет верх над потребительской неопределенностью", - полагают аналитики ЦБ. При этом они отметили, что строительный сектор остается очень слабым.

Рынок труда Германии, как ожидается, останется устойчивым, и заработная плата, похоже, продолжит быстро повышаться. Это может стать риском для охлаждения инфляции, которая, по оценкам Бундесбанка, снова немного ускорится в мае.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за первый квартал будут опубликованы 24 мая, предварительная информация за второй квартал будет представлена 30 июля.

Destatis Бундесбанк Германия
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