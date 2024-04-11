Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия стимулов к росту

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного укрепляются на Московской бирже утром в четверг, рубль снижается с учетом преобладающего пессимизма на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,58 руб./$1 (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 36,02 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,89 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов оказался под влиянием преобладающего пессимизма на мировых рынках. Фактором ослабления на старте торгов является падение интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Кроме того, нефтяные котировки немного сбавили темпы роста по сравнению с результатами предыдущей сессии, что пока не позволяет рублю взять вместе с ними курс на укрепление. Не исключено, что в динамике курса валют также находят отражение снизившиеся объемы продаж валюты со стороны ЦБ РФ.

С 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день против 7,1 млрд руб. с 7 марта по 4 апреля. Сохраняется неопределенность в плане перспектив продления срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Очередные всплески санкционной тематики в новостном потоке оказали влияние на отношения валютных пар. Премьер Японии Фумио Кисида заверил президента США Джо Байдена в готовности продолжать поддерживать Украину и вводить санкции против России. "Я выразил готовность продолжать политику жестких санкций против России. Также я буду активно поддерживать Украину", - сказал японский премьер на пресс-конференции в Белом доме. Ранее в среду Кисида провел переговоры с Байденом.

Участники рынка оценивают свежие данные по инфляции в США и России. Инфляция в России в марте 2024 года составила 0,39% после 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат. За I квартал 2024 года цены выросли на 1,95% (в марте 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-март 2023 года - 1,67%).

Годовая инфляция, по сообщению Росстата, в марте немного ускорилась - до 7,72% (аналитики ожидали 7,7%) с 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Данные найдут отражение в решении регулятора о ключевой ставке в конце апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не давить на Центральный банк по поводу снижения ставки, так как принятие регулятором решения под давлением может привести к проблемам.

"Мы с вами надеемся, что ставка будет снижаться. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ) слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность, и это тоже важно, а если под давлением или исходя из конъюнктуры пойдут на поводу - может обернуться бедой. Правильно делает, что позицию обосновывает, отстаивает, но при этом слышит, и ее заместители слышат", - сказал Володин в ходе рассмотрения годового отчета регулятора в Госдуме.

Ключевая ставка ЦБ с 18 декабря 2023 г. составляет 16% годовых, она последовательно повышалась с 7,5% начиная с июля 2023 г.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,73 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,43 за баррель, что на 0,26% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает негативный настрой: китайский CSI 300 почти стабилен - рост на 0,03%, японский Nikkei 225 потерял 0,33%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,82%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 ослабел на 0,95%.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики.

Оценка участниками рынка вероятности сохранения ключевой ставки Федрезерва на прежнем уровне в в июне составляет теперь более 80% по сравнению с 42% днем ранее, пишет Trading Economics. Более вероятным сроком для первого снижения теперь называется сентябрь.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года.