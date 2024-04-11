Минфин ожидает дефицит бюджета РФ в 2024 году в пределах 1,5 трлн рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2024 года в рамках плана – в пределах полутора триллионов рублей.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В январе-марте бюджет исполнен с дефицитом около 0,6 трлн руб.

"Динамика исполнения бюджета лучше, чем в предыдущие годы. Сейчас дефицит бюджета ожидается 1,4-1,5 трлн рублей. Параметры исполнения – в рамках плановых ожиданий", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

Авансирование, которое стало одним из факторов высокого уровня дефицита в начале прошлого года, в текущем году более упорядочено, отметил он. "Авансирование сверх 30% требует обоснования. Необходим контроль за таким авансированием. Это задача и Минфина, и отраслевых ведомств. Если деньги лежат на счете и не используются, то это неэффективное их использование", - пояснил Силуанов.

Уровень авансирования расходов в январе, по его словам, был минимальным. "В феврале-марте траты стали активнее, но в целом ситуация плановая, без всплесков", - сказал министр.

Минфин пока не видит рисков для исполнения плана по доходам в 2024 году (чуть более 35 трлн рублей по итогам года - ИФ). "Динамика макроэкономических параметров и первые итоги исполнения бюджета по доходам позволяют говорить об отсутствии значимых рисков в части доходов", - отметил Силуанов.

Он напомнил, что в законе о бюджете заложен рост доходов на 5,9 трлн рублей, или на 20%, при этом значительную часть прибавки должны обеспечить нефтегазовые доходы (+2,7 трлн рублей) – исходя из прогнозной динамики цен на энергоносители, обменного курса и корректировок законодательства в ТЭКе. Возможные риски в части нефтегазовых доходов сглаживаются применением бюджетного правила, отметил он.

"Текущие ожидания по году подтверждают ранее сделанные прогнозы", - сказал министр.

По его словам, несмотря на усиление в течение 2023 года вторичных санкций, поступления нефтегазовых доходов ожидаются в рамках плана. "Координируем объемы добычи и экспорта нефти со странами ОПЕК", - напомнил министр. По его словам, экспортеры наладили цепочки поставок, а текущие уровни цен на нефть "даже с учетом дисконтов дадут возможность выполнять планы по доходам от нефти и газа".

Рост ненефтегазовых доходов предусмотрен в законе на 3,2 трлн рублей, в том числе за счет разовых крупных перечислений (в частности, возврат трансферта из социальных фондов, связанного с ранее предоставленными отсрочками по страховым взносам, повышенные вывозные пошлины на широкий перечень продукции). Рост таких доходов также связан с увеличением поступлений ключевых налоговых платежей, в первую очередь – НДС и иных оборотных налогов, который суммарно оценивается в порядка 1 трлн рублей, отметил министр.

Говоря о том, есть ли риски исполнения в полном объеме предусмотренной на 2024 год программы заимствований, министр отметил: "Будем выполнять. Планы первого квартала исполнены, будем дальше работать с учетом настроений на рынке".

Федеральный бюджет РФ в I квартале был исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП. В январе-феврале дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В первом квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы – 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.