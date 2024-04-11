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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Минфин не видит нужды менять лимит покупок валюты под сделки выхода нерезидентов

Вопрос о продлении требования к экспортерам продавать валютную выручку пока открыт

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Покупки валюты на внутреннем рынке под сделки выхода нерезидентов из российских активов укладываются в установленный властями лимит, менять его необходимости нет, заявил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон Силуанов.

Планка в размере не более $1 млрд в месяц была установлена летом 2023 года, соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (профильную подкомиссию возглавляет Силуанов). Несмотря на наличие лимита, в декабре, по мнению Банка России, операции по выкупу активов у компаний из недружественных стран стали фактором, оказавшим давление на курс рубля.

Лимит эффективен, считает глава Минфина.

"Лимит - $1 млрд в месяц, в него укладываемся. Крупных сделок в этом году почти не было, за исключением "Яндекса". Сейчас уходят небольшие компании. Поэтому - да, в прошлом влияние было сильное, сейчас установлен лимит, в рамках этого лимита и работаем", - сказал он.

Планов менять лимит нет, заявил министр.

Вопрос о перспективах дальнейшего продления требования о обязательной продаже валютной выручки, введенной осенью прошлого года (действует до конца апреля, правительство задолго до его истечения, в январе, выступило с инициативой продлить соответствующий президентский указ до конца года - ИФ) пока остается открытым.

"Правительство внесло предложения по продлению до конца 2024 года, пока решение не принято", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов Минфин Правительство Яндекс
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