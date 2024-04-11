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Силуанов счел реалистичным вариант приватизации госкорпорации "ДОМ.РФ" через IPO

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации "ДОМ.РФ" через IPO.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства России для содействия проведению государственной жилищной политики.

"ДОМ.РФ" - реалистичный вариант. Но это будет не продажа, а допэмиссия", - заявил Силуанов в интервью "Интерфаксу", уточнив, что речь идет об IPO.

Возможность докапитализации "ДОМ.РФ" через IPO еще в 2021 году допускал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко.

"Мы не исключаем и такой источник докапитализации, как IPO, однако, учитывая особый статус "ДОМ.РФ", мы должны очень внимательно все взвесить. Не думаю, что это задача среднесрочной перспективы", - говорил Мутко в интервью РБК.

В 2023 году чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО составила 47,2 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Активы группы превысили 4 трлн рублей, собственные средства - 328 млрд рублей.

Антон Силуанов ДОМ.РФ Виталий Мутко Минфин РФ
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