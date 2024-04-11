ЦБ предложил снизить вдвое ставки страховых взносов по длинным вкладам

Также предлагается снизить ставки и по безотзывным сертификатам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает снизить вдвое ставки страховых взносов по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России.

"Мы предлагаем в два раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным (от 3 лет) вкладам и безотзывным сертификатам. Вместе с грядущим ужесточением регулирования балансовых рисков банков - ликвидности, процентного риска - это может дать свой эффект", - заявила глава ЦБ.

Страховой лимит по безотзывным сберегательным сертификатам будет установлен на уровне 2,8 млн рублей.

Набиуллина также заявила, что ЦБ поддерживает предложение освободить от налогообложения длинные вклады.