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ЦБ предложил снизить вдвое ставки страховых взносов по длинным вкладам

Также предлагается снизить ставки и по безотзывным сертификатам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает снизить вдвое ставки страховых взносов по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России.

"Мы предлагаем в два раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным (от 3 лет) вкладам и безотзывным сертификатам. Вместе с грядущим ужесточением регулирования балансовых рисков банков - ликвидности, процентного риска - это может дать свой эффект", - заявила глава ЦБ.

Страховой лимит по безотзывным сберегательным сертификатам будет установлен на уровне 2,8 млн рублей.

Набиуллина также заявила, что ЦБ поддерживает предложение освободить от налогообложения длинные вклады.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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