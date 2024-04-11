ЦБ предложил повысить до 2 млн руб. сумму страховки по вкладам на срок более 3 лет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает повысить до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от 1 до 3 лет, говорится в сообщении на сайте регулятора.

По безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше 3 лет регулятор предлагает увеличить сумму страховки до 2,8 млн рублей с текущих 1,4 млн рублей.

При этом ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по ним могут быть ниже, чем по краткосрочным вкладам и вкладам в иностранной валюте.

"Изменения призваны повысить привлекательность долгосрочных рублевых сбережений для граждан, будут способствовать укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики", - говорится в релизе ЦБ.

Также предлагается увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 20 млн рублей (30 млн рублей по сумме таких счетов в одном банке), чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы.

Регулятор отмечает, что существующий лимит страхового возмещения 1,4 млн руб. был установлен в 2014 г. и с тех пор не увеличивался, несмотря на значительную накопленную инфляцию (почти 100%). Тем не менее, лимит покрывает 98% всех счетов (по количеству), то есть выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика. Но если смотреть по сумме вкладов, то под страховой защитой находится около 57% от общего объема.

Предложенные размеры лимитов страхового возмещения учитывают накопленный уровень инфляции с 2014 г. и в части безотзывных долгосрочных сертификатов приближены к лимиту гарантийного возмещения (2,8 млн руб.) по договорам долгосрочных сбережений в НПФ, указывает ЦБ.

Ставки страховых взносов планируется установить на таком уровне, чтобы общий размер поступлений в ФОСВ не изменился. В частности, ЦБ предлагает более чем в два раза снизить ставки отчислений в фонд по рублевым долгосрочным вкладам, безотзывным сберегательным сертификатам относительно текущего базового уровня. По оценке ЦБ, это сэкономит банкам около 0,3 п.п. в терминах процентной маржи в случае привлечения таких вкладов. При этом банки будут дополнительно мотивированы предложить клиентам более высокие ставки по долгосрочным вкладам свыше 3 лет для снижения балансовых рисков и улучшения нормативов по новым требованиям.

ЦБ подчеркнул, что нагрузка на сектор останется прежней, при этом у банков появится дополнительная мотивация привлекать долгосрочные рублевые вклады.

По оценке регулятора, объем отчислений в фонд страхования вкладов существенно не изменится, поскольку настройка ставок отчислений делается так, чтобы сохранить его текущую наполняемость. В свою очередь поддерживать наполняемость ФОСВ будет увеличение ставок отчислений банков по валютным вкладам.

Оценочно в среднесрочной перспективе страховая ответственность АСВ с учетом заложенных в расчет предпосылок вырастет приблизительно на 0,9 трлн рублей, или на 4%. В основном за счет увеличения страхового покрытия по счетам эскроу в результате роста лимита страхового возмещения (+0,7 трлн руб.). Рост страховой ответственности от увеличения лимита возмещения по долгосрочным вкладам и сберегательным сертификатам в ближайшей перспективе будет менее значительным (+0,2 трлн руб.). Это связано с тем, что перераспределение средств на долгосрочные вклады будет происходить, в том числе по вкладам, уже полностью покрытым текущей страховой суммой.