Котировки индийского оператора связи Bharti Hexacom подскочили на 50% после IPO

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цена бумаг индийского оператора связи Bharti Hexacom Ltd. взлетела на 50% в первый день торгов на бирже в Мумбаи.

Котировки в пятницу достигали 853,95 рупий по сравнению с ценой размещения в 570 рупий.

В ходе IPO компания разместила 75 млн акций и привлекла 42,75 млрд рупий ($514 млн). Размещение стало крупнейшим в Индии более чем за год.

Аналитики JM Financial Institutional Securities Ltd. начали покрытие компании с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 790 рупий. По их мнению, операционная прибыль Bharti Hexacom может показать среднегодовой рост в 15-17% в ближайшие 3-4 года.