Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Котировки индийского оператора связи Bharti Hexacom подскочили на 50% после IPO

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цена бумаг индийского оператора связи Bharti Hexacom Ltd. взлетела на 50% в первый день торгов на бирже в Мумбаи.

Котировки в пятницу достигали 853,95 рупий по сравнению с ценой размещения в 570 рупий.

В ходе IPO компания разместила 75 млн акций и привлекла 42,75 млрд рупий ($514 млн). Размещение стало крупнейшим в Индии более чем за год.

Аналитики JM Financial Institutional Securities Ltd. начали покрытие компании с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 790 рупий. По их мнению, операционная прибыль Bharti Hexacom может показать среднегодовой рост в 15-17% в ближайшие 3-4 года.

Мумбаи Bharti Hexacom Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

МТС-банк объявил о планах провести IPO на Московской бирже

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Минфин не поддержал идею освободить от налогов долгосрочные вклады

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I кв. вырос на 43% год к году

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });