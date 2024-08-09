Ola Electric провела крупнейшее в Индии с 2022 года IPO на $732 млн

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Индийский производитель электрических скутеров Ola Electric Mobility провел IPO на сумму 61,46 млрд индийских рупий ($732 млн), получив оценку в $4 млрд. Объем размещения стал крупнейшим в стране с момента IPO Life Insurance Corp. of India в 2022 году.

Всего было продано 808,7 млн акций по цене 76 рупий за бумагу, сообщила Ola Electric. Порядка 89% акций были размещены самой компанией, оставшуюся часть продали ее акционеры.

Акции Ola Electric подскочили в цене на 20%, до 91,18 рупии, в ходе дебютных торгов на Бомбейской фондовой бирже (BSE) в пятницу.

Поступления от IPO компания намерена направить на общие расходы, погашение кредитов, а также инвестиции в исследования и разработки (R&D).

Выручка Ola Electric в минувшем финансовом году, завершившемся в марте, выросла на 90% по сравнению с предыдущим годом, до 50,1 млрд рупий. При этом компания зафиксировала чистый убыток в 15,84 млрд рупий.

В прошедшем финансовом году Ola Electric поставила покупателям порядка 330 тысяч скутеров - вдвое больше, чем годом ранее. Она начала продажи скутеров в декабре 2021 года.