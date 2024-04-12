JPMorgan в I квартале нарастил чистую прибыль на 6%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка США по объему активов, в первом квартале увеличилась на 6%, причем скорректированный показатель превысил прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте выросла до $13,42 млрд, или $4,44 в расчете на акцию, по сравнению с $12,62 млрд, или $4,1 на акцию, за аналогичный период 2023 года.

При этом скорректированная прибыль составила $4,63 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали $4,17 на акцию.

Выручка увеличилась на 9% до $41,934 млрд. Рынок ожидал $41,69 млрд.

Чистый процентный доход (NII) банка в минувшем квартале вырос на 11% и достиг $23,2 млрд. Непроцентные доходы повысились на 5% до $19,3 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по ссудам составили $1,9 млрд по сравнению с $2,3 млрд годом ранее.

Выручка розничного подразделения (CCB) увеличилась на 7% до $17,7 млрд, чистая прибыль снизилась на 8% до $4,8 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) почти не изменилась, составив около $13,6 млрд, в то время как чистая прибыль выросла на 8% до $4,8 млрд. Доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью сократился на 7% (до $5,3 млрд), от операций с акциями – на 8% (до $1,8 млрд). Доход в сфере инвестиционно-банковских услуг остался прежним ($2,7 млрд).

Подразделение в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличило выручку на 7% (до $5,1 млрд), но снизило чистую прибыль на 6% (до $1,3 млрд). Объем активов под управлением банка вырос на 19% до $3,6 трлн.

Банк прогнозирует дальнейшую нормализацию NII.

Котировки акций JPMorgan снижаются на 2,9% в ходе предварительных торгов в пятницу.