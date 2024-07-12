JPMorgan увеличил чистую прибыль во II квартале на 25%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль во втором квартале на 25%, выручку - на 22%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне составила $18,15 млрд по сравнению с $14,47 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $6,12 с $4,75.

Показатель чистой прибыли включает в себя разовый доход в размере $7,9 млрд, полученный в результате продажи акций Visa Inc.

Прибыль без учета этого и других единовременных факторов составила $13,1 млрд ($4,4 на акцию) против $14,5 млрд годом ранее.

Квартальная выручка JPMorgan увеличилась до $50,2 млрд с $41,3 млрд во втором квартале прошлого года, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $42,23 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 4% и составил $22,9 млрд. Непроцентные доходы выросли на 37% - до $28,1 млрд, без учета разовых факторов - на 14%.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по ссудам составили $3,05 млрд по сравнению с $2,9 млрд годом ранее.

Выручка розничного подразделения (CCB) увеличилась на 3% - до $17,7 млрд, чистая прибыль снизилась на 21%, до $4,21 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) повысилась на 9%, составив $17,92 млрд, чистая прибыль увеличилась на 11% - до $5,9 млрд. Доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью вырос на 5%, до $4,7 млрд, от операций с акциями - подскочил на 21%, до $3 млрд. Доход в сфере инвестиционно-банковских услуг поднялся на 46%, до $2,5 млрд.

Подразделение в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличило выручку на 6% (до $5,25 млрд), чистую прибыль - на 3% (до $1,26 млрд). Объем активов под управлением банка вырос на 15% - до $3,7 трлн.

Банк повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода на 2024 год до $91 млрд с $90 млрд.

Акции JPMorgan теряют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 22%.