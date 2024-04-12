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Минэнерго отметило небольшое снижение экспорта угля в I квартале

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ в январе-марте немного снизился к уровню 2023 года, но Минэнерго не планирует пересматривать прогнозы по году, сообщил журналистам замглавы ведомства Сергей Мочальников.

"В первом квартале по добыче идем в графике 2023 года. По экспорту есть незначительное снижение", - рассказал он.

По его словам, ведомство не планирует пересматривать прогнозы по экспорту и добыче.

Он отметил, что в целом экспорт планируется сохранить на уровне 210-220 млн тонн, добычу – 440 млн тонн. "У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон) и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ и порты Северо-Запада", - пояснил он.

Минэнерго
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