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Минэнерго ждет увеличения поставок угля на восток до 111 млн т в 2024 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Объем перевозок угля по железной дороге в восточном направлении в этом году может составить 111 млн т, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей Мочальников.

"В 2024 году в восточном направлении планируется поставить по железной дороге около 111 млн тонн. Это больше, чем в 2023-м, тогда было 108 млн тонн", - сказал он.

По его словам, в целом экспорт планируется сохранить на уровне 210-220 млн тонн, добычу - 440 млн тонн.

"У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовского-Черноморского бассейна - ИФ) и порты Северо-Запада", - отметил замминистра.

В конце декабря Мочальников говорил, что Минэнерго в 2025 году рассчитывает увидеть цифру в размере 180 млн тонн поставок в восточном направлении, в 2031 году - 210 млн т.

Восточный полигон Минэнерго Сергей Мочальников РЖД
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