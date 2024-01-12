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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Инфляция в Индии в декабре ускорилась до 5,69%, максимума за четыре месяца

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Индии в декабре 2023 года ускорился до 5,69% в годовом выражении с ноябрьских 5,55%, обновив максимум за четыре месяца, говорится в сообщении министерства статистики страны.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали еще более резкого роста - на 5,87%.

Продукты питания в декабре подорожали на 9,5% после подъема на 8,7% месяцем ранее. В том числе цены на специи подскочили на 19,7%, бобовые - на 20,7%, овощи - на 27,6%, фрукты - на 11,1%. Масла и жиры при этом подешевели на 15%.

Рост цен на одежду и обувь замедлился с 3,9% до 3,6%. Стоимость топлива и электроэнергии снизилась на 1% после спада на 0,8% в ноябре.

Потребительские цены в Индии в декабре опустились на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 0,54%.

Индия инфляция
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