США запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ

Меры принимаются в координации с Лондоном

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США в координации с британскими властями ввела запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, сообщает американский Минфин.

"Сегодня Минфин США в координации с Великобританией ввел две серии мер, нацеленных на сокращение доходов России от экспорта алюминия, меди и никеля", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Эти новые меры предусматривают запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Также они ограничивают использование алюминия, меди и никеля из РФ на глобальных биржах металлов и при торговле деривативами", - отмечается в нем.

Минфин США поясняет, что в результате инициативы Вашингтона и Лондона "биржам металлов, таким как London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME), будет запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России".

Ограничения коснутся металлов, произведенных после 13 апреля 2024 года. Кроме того, министерство отмечают, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть в виде исключения разрешен.

В свою очередь, правительство Великобритании подтвердило, что участвует в данной инициативе.

"London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) больше не будут торговать новыми партиями алюминия, меди и никеля, произведениями в РФ", - говорится в релизе британской стороны.