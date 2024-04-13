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Что случилось этой ночью: суббота, 13 апреля

США и Британия запретили импорт металлов из РФ, уровень воды в Урале и Тоболе продолжил расти, умер Роберто Кавалли

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России. "Биржам металлов таким, как London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) будет запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России", - пояснил американский Минфин.

- Река Урал около Оренбурга поднялась за ночь на 9 см. Уровень реки Тобол рядом с Курганом вырос на 7 см.

- Республиканцы в Палате представителей США работают над законом, который обяжет избирателей подтверждать гражданство. Спикер палаты Майк Джонсон выразил опасения, что на президентских выборах в ноябре проголосуют сотни тысяч иммигрантов.

- Минюст РФ признал иноагентами журналистов Илью Барабанова и Асю Казанцеву. В соответствующий реестр также внесены публицист Иван Асташин, журналист и писатель Иван Филиппов, муниципальный депутат Николай Кузьмин.

- Дизайнер Роберто Кавалли умер во Флоренции на 84-м году жизни.

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