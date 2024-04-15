Долю IT-отрасли в российском ВВП в 2023 году оценили в 1,96%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доля IT-отрасли в ВВП России в 2023 году составила 1,96%, увеличившись на 0,22 п.п. по сравнению с 2022 годом, показало исследование Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, посвященное развитию отрасли в 2019-2023 годах.

В нем отмечается, что в период 2019-2023 годов IT-отрасль демонстрировала устойчивый рост по ключевым показателям - вкладу в ВВП, объему реализации продукции и услуг собственной разработки, численности персонала и инвестициям.

"Двузначными темпами росли показатели, характеризующие реальные объемы разработок и продаж IT-решений и услуг в отрасли. Так, среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) в сопоставимых ценах превысил 10%, а численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно", - отмечают авторы исследования.

Объем реализации собственных продуктов и услуг компаниями IT-отрасли в 2023 году составил 3,08 трлн рублей, что на 30,4% больше, чем в 2022 году (2,4 трлн рублей). По сравнению с 2019 годом этот показатель возрос в 2,5 раза с 1,2 трлн рублей.

Инвестиции в основной капитал в 2023 году составили 495 млрд рублей, увеличившись на 46,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом по сравнению с 2019 годом инвестиции возросли в 4,4 раза со 115 млрд рублей.

"Компании IT-отрасли наращивали инвестиции в основной капитал, особенно в последние два года. Ключевыми факторами стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение IT-инфраструктуры российских облачных сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности", - отмечают авторы исследования.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 13,5% - до 155,9 тысячи рублей. Численность сотрудников увеличилась на 12,7% - до 857 тысяч человек.