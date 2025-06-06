Доходы российских IT-компаний в 2024 году выросли на 30% до 13,1 трлн рублей

Вклад IT-отрасли в ВВП России в 2024 году оценен в 6%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доходы российских IT-компаний в 2024 году составили 13,1 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 30%, сообщил на пленарном заседании Global Digital Forum конференции ЦИПР-2025 вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Выручка российских компаний за 2024 год составляет 13,1 трлн рублей - это порядка $170 млрд. Важно, что темпы роста выручки российских компаний за последний год составляют 30%", - сказал он.

По его словам, вклад IT-отрасли в ВВП России по итогам 2024 года составил 6%, и правительство ставит задачу увеличения этой доли.

Григоренко отметил, что государство активно поддерживает IT-отрасль, и "на каждый вложенный рубль со стороны государства IT-отрасль возвращает 2 (рубля в виде налогов - ИФ)".