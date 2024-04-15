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РЖД подписали договор на поставку первых 2 поездов для ВСМ Москва-Петербург

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" подписало договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания.

Исполнителем выступит предприятие "Уральские локомотивы". Стоимость контракта - 12 млрд руб. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 г.

Для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас её разрабатывают в инжиниринговом центре ж/д транспорта.

В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания. Максимальная скорость электропоезда - 400 км/ч, а скорость в эксплуатации - 360 км/ч, сообщают РЖД.

В середине марта президент России Владимир Путин в режиме ВКС дал старт началу строительства первой в РФ ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург.

"Флагманским стартовым этапом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, она пройдет по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек, это порядка 20% всего населения России. В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы", - сказал он тогда.

Также президент поручил до июля принять необходимые для строительства этой ВСМ решения, включая заключение концессионного соглашения с компанией-концессионером "ВСМ Две столицы" и проработку финансирования проекта с выделением не менее 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния в 2025 г.

ВСМ РЖД Москва Санкт-Петербург
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