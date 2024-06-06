Правительство утвердило условия концессии на строительство ВСМ Москва-Петербург

Магистраль будут строить за счет концессионера и кредитов из ФНБ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило распоряжением основные условия строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках концессии с компанией "ВСМ Две столицы", сообщает сайт правительства.

Распоряжение от 5 июня (1379-р) определяет концедента со стороны государства и концессионера в лице компании "ВСМ Две столицы", которая будет строить ВСМ за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру.

"До августа текущего года проект строительства ВСМ будет включен в перечень самоокупаемых инвестпроектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния. В 2025 году из ФНБ для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1%", - говорится в пресс-релизе.

Строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 км/ч до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.