Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7%, сильнее прогноза

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце увеличились на 1,1%, без учета машин и автомобильного топлива - на 1%.

Объем реализации продуктов питания и напитков повысился на 0,5%, строительных материалов - на 0,7%, товаров для здоровья и косметики - на 0,4%. Продажи на АЗС выросли на 2,1%, в ресторанах и кафе - на 0,4%.

Между тем продажи в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, сократились на 1,8%, реализация одежды уменьшилась на 1,6%, электроники и бытовой техники - на 1,2%.

Общий объем розничных продаж в США в марте увеличился на 4% относительно того же месяца 2023 года. В феврале, по уточненным данным, рост составлял 2,1%, а не 1,5%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.