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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Розничные продажи в США в апреле не изменились вопреки прогнозам о росте

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2024 года розничные продажи в США не изменились относительно марта, сообщило Министерство торговли страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.

По пересмотренным данным, в марте розничные продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце увеличились на 0,2%, без учета машин и автомобильного топлива - сократились на 0,1%.

Продажи в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, снизились на 0,9%, в мебельных - на 0,5%. Реализация автомобилей и запасных частей к ним уменьшилась на 0,8%.

Между тем продажи одежды выросли на 1,6%, электроники и бытовой техники - на 1,5%, продажи на АЗС - на 3,1%.

Общий объем розничных продаж в США в апреле увеличился на 3% относительно апреля 2023 года. В марте, по уточненным данным, рост составлял 3,8%, а не 4%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

США Минторговли
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