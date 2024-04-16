Структура "Росатома" рассматривает строительство объектов ВИЭ в Мали

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - АО "Новавинд" (ветроэнергетическая структура ГК "Росатом") заказало анализ энергосистемы и определение перспективных площадок для строительства объектов возобновляемой энергетики в Мали, говорится в материалах соответствующей закупки "Новавинда".

Материалы закупки предполагают, что работа будет состоять из двух этапов. Сначала исполнитель должен будет провести анализ текущего состояния энергосистемы Мали и определить перечень перспективных площадок для сооружения объектов ВИЭ с учетом увеличения объема генерации возобновляемых источников энергии до 2030 г.

На втором этапе необходимо будет определить оптимальное расположение площадок для строительства объектов ВИЭ с учетом перспективного энергобаланса Мали до 2040 г.

В материалах закупки не раскрывается мощность потенциальных объектов ВИЭ. Но "Новавинд" предлагает оценить влияние перспективных площадок на функционирование энергосистемы Мали с точки зрения покрытия графика нагрузки в связи с появлением солнечных и ветряных электростанций большой суммарной установленной мощностью.

Также необходимо будет сделать выводы о корректности параллельной работы энергообъединения Западной Африки (Сенегал и Кот-д'ивуар, с которыми есть переток электроэнергии и мощности) с учетом интеграции в энергосистему Мали солнечных и ветряных электростанций.

"Новавинд" был создан в 2017 году для консолидации ветроэнергетических активов "Росатома". Портфель проектов компании в РФ составляет порядка 1,7 ГВт с учетом уже введенных 1 ГВт. Ранее сообщалось, что "Росатом" рассматривает ряд проектов в ветроэнергетике за рубежом. В частности, в Киргизии, Вьетнаме, Мьянме. Целевой портфель зарубежных проектов составляет 5 ГВт ветропарков к 2030 году, говорилось в отчете "Атомэнергопрома" за 2023 год.