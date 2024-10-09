В МЭА ждут, что к 2030 году на ВИЭ придется половина выработки электроэнергии в мире

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - К 2030 году примерно половина выработки электричества в мире будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прогнозирует Международное энергетическое агентство.

При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого сектора не полностью соответствует цели утроения ВИЭ-мощностей, поставленной ООН.

Ожидается, что к 2030 году в эксплуатацию будут введены мощности, обеспечивающие генерацию более 5,5 тыс. ГВт - это почти втрое превышает прирост, зафиксированный в период с 2017 года по 2023 год, отмечает МЭА.

"ВИЭ развиваются быстрее, чем могут планировать государства, - заявил глава МЭА Фатих Бироль. - Это все больше связано с тем, что ВИЭ сегодня являются самым дешевым вариантом запуска новых генерирующих мощностей по всему миру".

В МЭА при этом отмечают, что правительствам необходимо наращивать усилия по интеграции ВИЭ в энергосистемы и модернизировать электросети, чтобы достичь поставленных на международном уровне целей.

Как ожидается, на долю Китая придется почти 60% всех ВИЭ-мощностей, которые будут введены в период с текущего момента по 2030 год. К концу десятилетия в этой стране будет находиться почти половина всех глобальных ВИЭ-мощностей против трети в 2010 году, прогнозирует МЭА.