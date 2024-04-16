Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых вырос в I квартале в 2,6 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых вырос в I квартале 2024 года на 160% до 2,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства).

"Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тыс. человек".

По данным корпорации, в I квартале текущего года наибольший объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых пришлось на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (660 млн рублей, 30,4% от общего объема закупок у самозанятых), на услуги в области творчества, искусства и развлечений (160 млн рублей, 7,5%), на рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (140 млн рублей, 6,7%), на услуги профессиональные, научные и технические (100 млн рублей, 4,8%) и на строительные специализированные работы (около 100 млн рублей, 4,5%).

При этом в материалах "Корпорации МСП" отмечается, что закупки этих услуг выросли по сравнению с I кварталом 2023 года в разы. Так, объем закупок услуг, связанных с услугами финансового посредничества и страхования вырос в 1064 раз, профессиональных, научных и технических услуг - в 6,9 раз, строительных специализированных работ - в 4,1 раза, услуг в области творчества, искусства и развлечений - в 2 раза.

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть, на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2023 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 7,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тыс. до 8 тыс. человек.