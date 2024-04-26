Объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в I кв. снизился на 36%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в I квартале 2024 года составил 616 млрд рублей, что на 36% меньше аналогичного показателя 2023 года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в I квартале госкомпании разместили 137,4 тыс. извещений о закупках (128 тыс. годом ранее), в которых могли принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 529 млрд рублей (541 млрд рублей). Из них меньше половины (65 тыс. закупок на 203 млрд рублей) были признаны состоявшимися. В I квартале 2023 года в числе таковых оказались 66 тыс. закупок на 219 млрд рублей.

Также в I квартале было объявлено 697 закупок (525 годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих контрактов составил 22 млрд рублей (136 млрд рублей в I квартале 2022 года).

По результатам общего количества закупок первых трех месяцев, а также части закупок, объявленных в IV квартале прошлого года, госкомпании заключили с малым бизнесом 181 тыс. договоров на 616 млрд рублей (221 тыс. контрактов на 960 млрд рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 16,6 тыс. договоров на 73 млрд рублей. Годом ранее это произошло в 17,9 тыс. договоров на 84 млрд рублей.

Из отчета Минфина следует, что на самом деле объем закупок госкомпаний у малого бизнеса почти в три раза больше. По данным "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства), приведенным в отчете, в I квартале только 10 тыс. крупнейших госкомпаний (федерального и регионального уровней) заключили с 89 тыс. субъектами МСП 203 тыс. договоров на 1,6 трлн рублей.

Такая разница в показателях связана с тем, что Минфин не включает в свой отчет данные о закупках госкомпаний, которые находятся под антироссийскими санкциями и не публикуют информацию о своих закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. "Корпорация МСП", в свою очередь, приводит полные данные по закупкам крупнейших госкомпаний.

Как сообщалось, всего в I квартале текущего года госкомпании заключили 409,8 тыс. договоров на 2,21 трлн рублей. То есть, на долю субъектов МСП пришлось 27% от общего объема закупок госкомпаний, публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.