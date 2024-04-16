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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Будущий зампред Банка Англии ждет снижения ставки в ближайшие месяцы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк Англии, скорее всего, снизит ключевую процентную ставку в ближайшие месяцы, заявила экономист Клэр Ломбарделли в британском парламенте на слушаниях по вопросу ее утверждения в должности заместителя председателя ЦБ, отвечающего за монетарную политику.

По ее словам, Европу абсолютно точно ждет смягчение денежно-кредитной политики, однако когда к нему приступит Банк Англии, неясно. Ломбарделли планирует внимательно следить за данными о зарплатах и ценах на услуги на предмет признаков ускорения инфляции.

В марте Банк Англии оставил ключевую ставку на 16-летнем максимуме в 5,25% и дал понять, что наверняка снизит ее в 2024 году, но сроков не уточнил.

Регулятор объявил о назначении Ломбарделли на пост зампреда в феврале. Она должна 1 июля сменить на этом посту Бена Бродбента. Парламентарии, оценивающие ее независимость и компетентность, обнародуют свое мнение в ближайшие дни.

Ломбарделли работает старшим экономистом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ранее она была старшим советником британского Минфина по экономическим вопросам и работала в Международном валютном фонде. Она получила степень бакалавра в Оксфордском университете и степень магистра экономики в Лондонской школе экономики и политических наук.

Банк Англии ОЭСР Минфин Клэр Ломбарделли Великобритания
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