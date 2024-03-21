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Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 5,25% годовых

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам мартовского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве Банка Англии, выступила за снижение ставки на 25 базисных пунктов, как и на предыдущем заседании.

В данный момент ставка находится на максимальной отметке с 2008 года. Ставка держится на этом уровне с сентября, до этого она повышалась по итогам 14 заседаний подряд.

Руководство британского ЦБ отметило ослабление инфляционного давления и замедление темпов роста зарплат, важного фактора для инфляции.

Как сообщалось, потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября 2021 года, после подъема на 4% в январе.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 4,5% после роста на 5,1% месяцем ранее.

Банк Англии прогнозирует, что инфляция опустится чуть ниже 2% во втором квартале текущего года (ранее ожидалось замедление до 2%), после чего снова умеренно вырастет в третьем и четвертом кварталах. Инфляция в сфере услуг, составившая 6,1% в феврале, как ожидается, постепенно замедлится.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно ограничительной в течение достаточного времени для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в пресс-релизе.

MPC готов скорректировать курс ДКП в случае необходимости для достижения этой цели. Для этого комитет "продолжит внимательно отслеживать индикаторы инфляционного давления и устойчивости экономики в целом", говорится в сообщении. В частности, ЦБ будет оценивать показатели рынка труда, роста зарплат и цен в секторе услуг.

Следующее заседание Банка Англии состоится 9 мая и будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов. Участники рынка в целом ожидают, что регулятор начнет снижать ставку в августе.

Курс фунта к доллару к 15:25 по московскому времени понизился на 0,3% и составил $1,2746 по сравнению с $1,2785 на закрытие предыдущей сессии. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 1,5%.

Банк Англии Великобритания
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