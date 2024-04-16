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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I кв. снизилась на 21% - до 42,7 млрд руб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I квартале 2024 года составила 42,7 млрд руб., что на 21% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (54,1 млрд рублей), сообщается в отчете компании.

Выручка увеличилась на 13,2% - до 323,59 млрд рублей, себестоимость - на 14,7%, до 280,75 млрд рублей, валовая прибыль - на 3,9%, до 42,84 млрд рублей.

Коммерческие расходы упали до 106 млн рублей в I квартале 2024 года по сравнению с 1,569 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года. Управленческие расходы выросли на 6,5% - до 8,45 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 8% - до 34,28 млрд рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 21% - до 53,37 млрд рублей.

Прочие доходы сократились на 23%, до 50,18 млрд рублей, прочие расходы выросли на 23,8% - до 42,33 млрд рублей.

Транснефть
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