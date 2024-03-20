Чистая прибыль "Транснефти" в 2023 г. выросла на 22% - до 296,5 млрд руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Таким образом, чистая прибыль за IV квартал - 51,2 млрд рублей. Консенсус-прогноз предполагал, что за последний квартал 2023 года компания получит 45,9 млрд рублей.

Ближе всех оказался прогноз инвестбанка "Синара" - 299,3 млрд руб. за год и 54 млрд руб. за IV квартал.

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