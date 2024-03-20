Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Чистая прибыль "Транснефти" в 2023 г. выросла на 22% - до 296,5 млрд руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Таким образом, чистая прибыль за IV квартал - 51,2 млрд рублей. Консенсус-прогноз предполагал, что за последний квартал 2023 года компания получит 45,9 млрд рублей.

Ближе всех оказался прогноз инвестбанка "Синара" - 299,3 млрд руб. за год и 54 млрд руб. за IV квартал.

Новость дополняется

Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Brent подешевела до $87,2 за баррель после подъема цен до максимумов с октября

Brent подешевела до $87,2 за баррель после подъема цен до максимумов с октября

Рынок акций США вырос, S&P 500 обновил рекордный максимум

Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты

Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты

В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });