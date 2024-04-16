BNY Mellon в I квартале увеличил чистую прибыль на 4,6%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 4,6%, выручку - на 2,5%.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила $953 млн, или $1,25 в расчете на акцию, по сравнению с $911 млн, или $1,13 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный показатель поднялся до $1,29 на акцию с $1,13.

Выручка банка выросла до $4,527 млрд против $4,415 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль банка на уровне $1,18 на акцию при выручке в $4,39 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в отчетном квартале сократился на 7,8% - до $1,04 млрд. Комиссионный доход вырос на 4,7% и достиг $3,305 млрд.

Активы под управлением банка на конец марта составляли $2,02 трлн, увеличившись за год на 5,8% за счет повышения стоимости активов. Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon выросли на 4,7% - до $48,8 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец первого квартала равнялся 13,4% против 14,2% на конец 2023 года. Показатель CET1 снизился до 10,8% с 11,5%.

За минувший квартал банк вернул акционерам $1,3 млрд, в том числе выплатив дивиденды объемом $324 млн и выкупив акции на сумму $988 млн.

За последние три месяца капитализация BNY Mellon снизилась на 0,5% (до $41,6 млрд), тогда как индекс S&P 500 прибавил 5,8%.