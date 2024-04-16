Morgan Stanley нарастил квартальную чистую прибыль на 14% до $3,41 млрд

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, в первом квартале 2024 года нарастил чистую прибыль на 14%, выручку - на 4%.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила $3,41 млрд против $2,98 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,02 с $1,7.

Квартальная выручка Morgan Stanley составила $15,136 млрд против $14,517 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,67 на акцию при выручке в $14,4 млрд.

Отчисления банка в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале были отрицательными и составили минус $6 млн по сравнению с плюс $234 млн годом ранее.

Доход подразделения Institutional Securities (услуги для институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг) в январе-марте увеличился на 3%, до $7,02 млрд. Выручка в сегменте инвестиционно-банковских услуг повысилась на 16%, до $1,45 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью снизился на 3%, составив $2,49 млрд, от операций с акциями - вырос на 4%, до $2,84 млрд.

Выручка Morgan Stanley в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличилась на 5%, до $6,88 млрд, в сфере управления инвестициями - на 7%, до $1,38 млрд.

Объем активов под управлением банка по данным на конец марта составил $1,51 трлн против $1,36 трлн годом ранее.

Банк выкупил собственные акции на сумму $1 млрд в первом квартале.

Совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере $0,85 на акцию.